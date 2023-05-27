В Белгородской области маршруты автобусов организуют в объезд Шебекина

Перевозчики организуют схему движения общественного транспорта в обход города Шебекино Белгородской области по причине обстрелов со стороны украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта Сергею Евтушенко проработать вопрос со всеми перевозчиками об организации объездных маршрутов общественного транспорта, проходящих через Шебекино транзитом», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, власти не допустят подорожания билетов, хотя объезд Шебекина отрицательно скажется на прибыли перевозчиков.

27 мая город Шебекино попал под обстрел украинской армии. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.

Губернатор Гладков сообщил, что во время въезда в город попал под обстрел.