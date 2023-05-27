Гладков: власти провели работу с силовиками после обстрела Шебекина со стороны ВСУ

Власти Белгородской области провели большую работу с силовыми структурами после интенсивных обстрелов Шебекинского округа со стороны боевиков ВСУ. Изменения уже есть, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации», — уточнил глава области.

В результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения: выбиты стёкла в окнах и балконах, посечены фасады зданий.

Также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трёх коммерческих объектах и 12 автомобилях.

«Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи всё восстановят», — добавил Гладков.

27 мая город Шебекино попал под обстрел украинской армии. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.

Губернатор Гладков сообщил, что во время въезда в город попал под обстрел.