Гладков: власти провели работу с силовиками после обстрела Шебекина со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации», — уточнил глава области.
В результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения: выбиты стёкла в окнах и балконах, посечены фасады зданий.
Также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трёх коммерческих объектах и 12 автомобилях.
«Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи всё восстановят», — добавил Гладков.
27 мая город Шебекино попал под обстрел украинской армии. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.
Губернатор Гладков сообщил, что во время въезда в город попал под обстрел.