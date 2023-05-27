Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гладков: власти провели работу с силовиками после обстрела Шебекина со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Власти Белгородской области провели большую работу с силовыми структурами после интенсивных обстрелов Шебекинского округа со стороны боевиков ВСУ. Изменения уже есть, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков: власти провели работу с силовиками после обстрела Шебекина со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации», — уточнил глава области.

В результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения: выбиты стёкла в окнах и балконах, посечены фасады зданий.

Также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трёх коммерческих объектах и 12 автомобилях.

«Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи всё восстановят», — добавил Гладков.

27 мая город Шебекино попал под обстрел украинской армии. В Шебекинском округе в результате обстрела погиб охранник одного из предприятий. Также пострадали два подростка: мальчик и девочка.

Губернатор Гладков сообщил, что во время въезда в город попал под обстрел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить