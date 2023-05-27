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Администрация YouTube заблокировала канал издания URA.RU

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Компания Google заблокировала YouTube-канал URA.RU без возможности восстановления, сообщило российское издание.
Администрация YouTube заблокировала канал издания URA.RU
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«Причиной тому стало видео про референдумы в новых российских регионах», — сообщил портал.

Как рассказал редактор канала Михаил Титов, на страницу издания было подписано 85 тыс. человек.

«Мы уже создали новый канал на YouTube, куда продолжим выкладывать наши видео», — отметил он.

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой отмечается, что телеканал RT Arabic сегодня имеет «большой вес» на Ближнем Востоке.

Кроме того, Институт изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете сообщил, что блокировка Западом RT и Sputnik не смогла ослабить их влияние на жителей Испании и Латинской Америки.

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