Сальдо заявил, что в августе 2022 года его отравили боевым отравляющим веществом
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире Первого канала.
Как рассказал Сальдо, он доверял человеку, который добавил вещество в еду.
«Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», — цитирует его РИА Новости.
4 августа прошлого года Сальдо сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.
5 августа стало известно, что Владимира Сальдо транспортируют на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского.
20 августа власти Херсонской области сообщили, что состояние Сальдо улучшилось, он идёт на поправку.