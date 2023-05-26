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Сальдо заявил, что в августе 2022 года его отравили боевым отравляющим веществом

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в августе 2022 года его отравил боевым отравляющим веществом человек из ближнего окружения за «очень большие деньги».
Сальдо заявил, что в августе 2022 года его отравили боевым отравляющим веществом
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Как рассказал Сальдо, он доверял человеку, который добавил вещество в еду.

«Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно», — цитирует его РИА Новости.

4 августа прошлого года Сальдо сообщил, что врачи настояли на его немедленной госпитализации.

5 августа стало известно, что Владимира Сальдо транспортируют на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского.

20 августа власти Херсонской области сообщили, что состояние Сальдо улучшилось, он идёт на поправку.

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