Диетолог Гинзбург посоветовал людям с болезнями ЖКТ и диабетом отказаться от кваса

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что при некоторых заболеваниях, таких как диабет, рекомендуется отказаться от употребления магазинного кваса.

Магазинный квас с избытком сахара нежелателен при диабете, сообщил диетолог в разговоре с «Москвой 24».

В то же время он отметил, что домашний квас полезнее покупного, так как в нём, как правило, сахара немного.

«Любой квас, будь он домашний или магазинный, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, потому что этот напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление болей», — резюмировал Гинзбург.

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