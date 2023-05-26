Диетолог Гинзбург посоветовал людям с болезнями ЖКТ и диабетом отказаться от кваса
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Магазинный квас с избытком сахара нежелателен при диабете, сообщил диетолог в разговоре с «Москвой 24».
В то же время он отметил, что домашний квас полезнее покупного, так как в нём, как правило, сахара немного.
«Любой квас, будь он домашний или магазинный, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, потому что этот напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление болей», — резюмировал Гинзбург.
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