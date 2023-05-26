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Специалист Кучма высказался об идее привлечения школьников к труду

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Завкафедрой гигиены детей и подростков Сеченовского института Владислав Кучма прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о том, что учащихся школ необходимо приобщать к общественно полезному труду.
Специалист Кучма высказался об идее привлечения школьников к труду
  • РИА Новости

В школе ребёнка надо приучать к труду, поделился специалист в разговоре с kp.ru.

«Если программа обучения предусматривает получение конкретных трудовых навыков — это хорошо. Но ведь и сегодня уроки технологии никто не отменял. Социализация, в том числе подготовка к взрослой трудовой жизни, она идёт и через привлечение к работам на пришкольном участке», — сказал Кучма.

Ранее в Госдуму внесли проект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно полезном труде.

В конце марта руководитель школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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