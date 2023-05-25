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Росздравнадзор заявил об отсутствии в России дефицита контактных линз

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В Росздравнадзоре заявили, что дефицита контактных линз в России не зафиксировано.
Росздравнадзор заявил об отсутствии в России дефицита контактных линз
  • Gettyimages.ru

«Признака дефицита медицинского изделия «контактные линзы» в Российской Федерации не зафиксировано», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы ведомства на соответствующий запрос.

Ранее американская компания Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз в Россию.

24 мая сообщалось, что Минпромторг РФ может включить контактные линзы тех брендов, которые прекратили поставки в Россию, в перечень для параллельного импорта.

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