Росздравнадзор заявил об отсутствии в России дефицита контактных линз

В Росздравнадзоре заявили, что дефицита контактных линз в России не зафиксировано.

«Признака дефицита медицинского изделия «контактные линзы» в Российской Федерации не зафиксировано», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы ведомства на соответствующий запрос.

Ранее американская компания Johnson & Johnson предупредила партнёров о приостановке импорта контактных линз в Россию.

24 мая сообщалось, что Минпромторг РФ может включить контактные линзы тех брендов, которые прекратили поставки в Россию, в перечень для параллельного импорта.