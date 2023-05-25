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Сенатор Гумерова назвала правильной идеей возврат серебряных медалей в школы

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала заявление главы Минпросвещения России Сергея Кравцова о том, что серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года.
Сенатор Гумерова назвала правильной идеей возврат серебряных медалей в школы
  • РИА Новости

«Я сама воспитанница советской школы, и в наше время были золотые и серебряные медали. И, конечно, это давало определённые плюсы при поступлении, дополнительные бонусы. Поэтому мне видится эта идея правильной и своевременной», — считает сенатор.

Она также отметила, что если ребёнок долгие годы получал соответствующие оценки, участвовал в мероприятиях и был поощрён медалью, то это — «очень правильная и понятная история».

«Я уверена, что педагогическое и родительское сообщество, а также сами ребята встретят эту новость с положительным настроем», — заключила Гумерова.

Ранее Кравцов сообщил, что серебряные медали вернут в российские школы со следующего учебного года.

В марте Министерство просвещения России концептуально поддержало идею ношения значков в школах.

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