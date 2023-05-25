Следственный комитет России расследует обстрел погранперехода в белгородском селе Козинка
- РИА Новости
«СК России расследует обстрелы территории Белгородской области... Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, совершивших это преступление», — сказано в заявлении ведомства в Telegram.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожилая женщина 85 лет получила контузию в результате обстрела украинскими боевиками села Козинка.
Позже он заявил, что один из пострадавших в результате атаки ДРГ житель Грайворонского горокруга Белгородской области остаётся в реанимации.
При этом двое жителей Грайворонского горокруга переведены из реанимации в обычные палаты.
Губернатор также сообщил, что в трёх сёлах Грайворонского округа, атакованного украинской ДРГ, продолжается разминирование территории.