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Следственный комитет России расследует обстрел погранперехода в белгородском селе Козинка

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Российский Следственный комитет устанавливает обстоятельства обстрела украинской стороной погранперехода в селе Козинка Белгородской области, в результате которого пострадала пенсионерка.
Следственный комитет России расследует обстрел погранперехода в белгородском селе Козинка
  • РИА Новости

«СК России расследует обстрелы территории Белгородской области... Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, совершивших это преступление», — сказано в заявлении ведомства в Telegram.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожилая женщина 85 лет получила контузию в результате обстрела украинскими боевиками села Козинка.

Позже он заявил, что один из пострадавших в результате атаки ДРГ житель Грайворонского горокруга Белгородской области остаётся в реанимации.

При этом двое жителей Грайворонского горокруга переведены из реанимации в обычные палаты.

Губернатор также сообщил, что в трёх сёлах Грайворонского округа, атакованного украинской ДРГ, продолжается разминирование территории.

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