Один человек получил контузию из-за обстрела боевиками ВСУ села Белгородской области
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«Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с лёгкой контузией», — написал он в Telegram.
Губернатор уточнил, что дом женщины расположен рядом с местом обстрела. Контузию она получила в результате взрывной волны. В настоящий момент ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее Гладков сообщил, что в трёх сёлах Грайворонского округа, атакованного украинской ДРГ, продолжается разминирование территории.