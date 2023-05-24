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Один человек получил контузию из-за обстрела боевиками ВСУ села Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожилая женщина 85 лет получила контузию в результате обстрела украинскими боевиками села Козинка.
Один человек получил контузию из-за обстрела боевиками ВСУ села Белгородской области
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с лёгкой контузией», — написал он в Telegram.

Губернатор уточнил, что дом женщины расположен рядом с местом обстрела. Контузию она получила в результате взрывной волны. В настоящий момент ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков сообщил, что в трёх сёлах Грайворонского округа, атакованного украинской ДРГ, продолжается разминирование территории.

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