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Гладков: в Белгородской области изучают идею вооружения отрядов территориальной обороны

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона изучают идею вооружения отрядов территориальной обороны.
Гладков: в Белгородской области изучают идею вооружения отрядов территориальной обороны
  • © пресс-служба правительства Белгородской области

Об этом он сказал в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

«Они (отряды территориальной обороны. — RT) у нас есть, почти 3 тыс. человек, семь батальонов вдоль границы... Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу... В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильное решение, но мы должны действовать в рамках закона», — сказал он.

Гладков уточнил при этом, что членам теробороны предоставлено снаряжение и форма.

Ранее в Белгородской области 13 гражданских получили ранения из-за действий ДРГ. Также сообщалось о гибели жителя села Козинка в результате действий украинской ДРГ.

Позже в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область.

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