Врач Серебренникова рассказала, что аденовирус может протекать в лёгкой и тяжёлой форме

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала, что аденовирус может протекать как в лёгкой, так и в тяжёлой форме, при которой не исключено развитие пневмонии.

В беседе с «Известиями» врач отметила, что лёгкая форма обычно протекает с гриппоподобными симптомами, к которым добавляется конъюнктивит.

«Нередко он может напоминать грипп, так как часто даёт высокую температуру. Симптомы проявляются постепенно — сперва температура, потом конъюнктивит, затем кашель», — сказала она.

При тяжёлая форме аденовируса может развиться бактериальная инфекция или пневмония, добавила Серебренникова.

По словам врача, в основном аденовирус передаётся воздушно-капельным путём.

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