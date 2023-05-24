Врач Серебренникова рассказала, что аденовирус может протекать в лёгкой и тяжёлой форме
В беседе с «Известиями» врач отметила, что лёгкая форма обычно протекает с гриппоподобными симптомами, к которым добавляется конъюнктивит.
«Нередко он может напоминать грипп, так как часто даёт высокую температуру. Симптомы проявляются постепенно — сперва температура, потом конъюнктивит, затем кашель», — сказала она.
При тяжёлая форме аденовируса может развиться бактериальная инфекция или пневмония, добавила Серебренникова.
По словам врача, в основном аденовирус передаётся воздушно-капельным путём.
Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, как распознать грипп у ребёнка.