Травматолог Гаджимурадов рассказал, чем может быть опасна подушка безопасности автомобиля
«Срабатывание подушек безопасности может привести к сотрясению мозга, особенно если голова пассажира находится слишком близко к рулевому колесу», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Врач также не исключил травмы шейных позвонков или мышц, если голова пассажира в момент срабатывания подушки безопасности находилась в неправильном положении.
Кроме того, возможны травмы лица, например, повреждения носа, глаз или зубов, если не придерживаться рекомендаций по безопасности.
Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.