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Травматолог Гаджимурадов рассказал, чем может быть опасна подушка безопасности автомобиля

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Врач-травматолог-ортопед ММЦ «Медси» Абдула Гаджимурадов предупредил, что водитель и пассажиры автомобиля могут получить травмы головы при срабатывании подушек безопасности в момент аварии.

«Срабатывание подушек безопасности может привести к сотрясению мозга, особенно если голова пассажира находится слишком близко к рулевому колесу», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Врач также не исключил травмы шейных позвонков или мышц, если голова пассажира в момент срабатывания подушки безопасности находилась в неправильном положении.

Кроме того, возможны травмы лица, например, повреждения носа, глаз или зубов, если не придерживаться рекомендаций по безопасности.

Ранее автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.

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