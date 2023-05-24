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Стоматолог Маслова: газированные напитки разрушают зубную эмаль

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Врач стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала, что сладкая газировка, которая приобретает особую популярность в летний период, наносит вред зубам.

«Это, безусловно, вредные варианты для зубов и полости рта. Такие напитки содержат огромнейшее количество сахара, кислот и красителей», — сообщила специалист сайту «Аргументы и Факты».

Кислоты наиболее вредны, так как меняют pH полости рта, становясь причиной эрозии зубов и разрушения эмали. Схожее разрушающее воздействие оказывает и сахар, подчеркнула стоматолог.

Минеральная или обычная питьевая вода с газом не содержит этих вредных ингредиентов, однако в ней есть углекислый газ, дающий эффект пузырьков. Он также влияет на pH полости рта, но всё же вред от него для зубов не такой сильный, заключила Маслова.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

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