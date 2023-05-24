Глава Чечни Кадыров назвал сожжение Корана вопиющим случаем

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что организованное спецслужбами Украины сожжение Корана является вопиющим случаем, который вызвал возмущение у мусульман.

«Вопиющий случай с сожжением Корана в Волгограде, организованный украинскими спецслужбами, вызвал огромное возмущение в мусульманском обществе», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, в Грозном около 60 тыс. человек вышли на митинг, чтобы выразить негодование в связи с данным событием.

Он отметил, что подобные действия только сплачивают российские народы.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.