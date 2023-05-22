Суд арестовал волгоградца Журавеля, задержанного за сожжение Корана

Центральный районный суд Волгограда арестовал Никиту Журавеля, в отношении которого возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после сожжения им Корана.

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Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Как уточняет РИА Новости, Журавель арестован до 20 июля. 20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру. В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.