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Суд арестовал волгоградца Журавеля, задержанного за сожжение Корана

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Центральный районный суд Волгограда арестовал Никиту Журавеля, в отношении которого возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после сожжения им Корана.
Суд арестовал волгоградца Журавеля, задержанного за сожжение Корана
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Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как уточняет РИА Новости, Журавель арестован до 20 июля.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.

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