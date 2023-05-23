Диспансеризацию в ЯНАО прошли 80 тысяч человек с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«По данным медицинских работников, лидируют болезни системы кровообращения — они выявлены у каждого четвёртого из тысячи обследованных. На втором месте — болезни эндокринной системы, в том числе ожирение и сахарный диабет, на третьем — органов пищеварения», — заявила первый замдиректора Депздрава Мария Захарова.
По её словам, главное — выявление заболеваний на ранних стадиях.
Также стало известно, что в «Поездах здоровья» прошли медосмотр более 20 тыс. жителей Нижегородской области, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Специалисты выявили 1400 пациентов, нуждающихся в госпитализации. На дополнительное обследование направлены 1200 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз.