Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз

Короткая ссылка
В Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает НСН.

«Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют врачам в поиске патологий по 21 клиническому направлению», — сказала Ракова.

ИИ помогает медикам выявлять признаки рака лёгкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца и других заболеваний.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить