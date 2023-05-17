В Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз
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Об этом сообщает НСН.
«Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют врачам в поиске патологий по 21 клиническому направлению», — сказала Ракова.
ИИ помогает медикам выявлять признаки рака лёгкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца и других заболеваний.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.