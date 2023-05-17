В Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз

В Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«Технологии искусственного интеллекта позволят медикам повысить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют врачам в поиске патологий по 21 клиническому направлению», — сказала Ракова.

ИИ помогает медикам выявлять признаки рака лёгкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца и других заболеваний.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.