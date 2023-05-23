В шести округах Подмосковья открыли центры рассеянного склероза
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Об этом сообщает телеканал «360».
Филиалы заработали на базе учреждений здравоохранения в Одинцове, Подольске, Раменском, Пушкине, Ногинске и Химках.
Центры дают возможность пациентам находиться под постоянным наблюдением у одного специалиста, знающего историю болезни.
Также в учреждениях проводят раннюю диагностику.
Ранее НСН сообщала, что в Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз.