В шести округах Подмосковья открыли центры рассеянного склероза

В шести округах Московской области открыли филиалы Центра рассеянного склероза Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.

Об этом сообщает телеканал «360».

Филиалы заработали на базе учреждений здравоохранения в Одинцове, Подольске, Раменском, Пушкине, Ногинске и Химках.

Центры дают возможность пациентам находиться под постоянным наблюдением у одного специалиста, знающего историю болезни.

Также в учреждениях проводят раннюю диагностику.

Ранее НСН сообщала, что в Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз.