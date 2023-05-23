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В шести округах Подмосковья открыли центры рассеянного склероза

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В шести округах Московской области открыли филиалы Центра рассеянного склероза Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.
В шести округах Подмосковья открыли центры рассеянного склероза
  • © Министерство здравоохранения Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Филиалы заработали на базе учреждений здравоохранения в Одинцове, Подольске, Раменском, Пушкине, Ногинске и Химках.

Центры дают возможность пациентам находиться под постоянным наблюдением у одного специалиста, знающего историю болезни.

Также в учреждениях проводят раннюю диагностику.

Ранее НСН сообщала, что в Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз.

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