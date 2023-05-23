Врач Зайцев рассказал о способах защититься от жары

Врач высшей категории, отоларинголог, доктор медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как сохранить здоровье в жаркую погоду.

«Прикрываются шторы. Они будут брать на себя тепловую энергию. Достаточно каких-то занавесок, должны быть неплотные шторы. А вентилятор будет разгонять воздух по комнате», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, ещё один способ — увлажнение воздуха, например, с помощью мокрых простыней.

Как отметил эксперт, в жару желательно воздержаться от употребления алкоголя, а пить нужно не сладкую и не газированную воду. Еда не должна быть жирной.

«Оздоровительные водные процедуры помогут охладить тело и спастись от жары. Идёт плавание не спортивное, а оздоровительное, когда работа не на скорость», — уточнил Зайцев.

Он также посоветовал одеваться легко, отдавая предпочтение светлым оттенкам и хлопку.

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