Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врач Зайцев рассказал о способах защититься от жары

Короткая ссылка
Врач высшей категории, отоларинголог, доктор медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как сохранить здоровье в жаркую погоду.

«Прикрываются шторы. Они будут брать на себя тепловую энергию. Достаточно каких-то занавесок, должны быть неплотные шторы. А вентилятор будет разгонять воздух по комнате», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, ещё один способ — увлажнение воздуха, например, с помощью мокрых простыней.

Как отметил эксперт, в жару желательно воздержаться от употребления алкоголя, а пить нужно не сладкую и не газированную воду. Еда не должна быть жирной.

«Оздоровительные водные процедуры помогут охладить тело и спастись от жары. Идёт плавание не спортивное, а оздоровительное, когда работа не на скорость», — уточнил Зайцев.

Он также посоветовал одеваться легко, отдавая предпочтение светлым оттенкам и хлопку.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить