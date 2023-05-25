Исследование: около трети россиян периодически отказываются от отпуска летом

Согласно данным опроса, 37,7% россиян не каждый год берут отпуск летом: 31,9% из них иногда отказываются от него, а 5,8% вовсе не ходят в отпуск в этот период.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели представители Русской школы управления (РШУ) среди сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса (есть в распоряжении RT).

Тем не менее летом 2023 года большая часть респондентов (73,1%) собираются отдохнуть от работы.

«Большинство опрошенных воспринимают отпуск как возможность отдохнуть от работы и восстановить силы (76%), отправиться в путешествие (60,9%) и провести больше времени с семьёй (51,4%). Некоторые используют это время, чтобы заняться обучением и саморазвитием (21%) или уделить больше времени хобби (19,6%)», — уточняется в исследовании.

По словам аналитиков, большая часть сотрудников российских компаний ходят в отпуск два раза в год — 51,4%. При этом раз в год отпуск берут 25,4% участников опроса, три раза в год — 13,8%, не берут отпуск вовсе — 4,3%.

Всего в исследовании приняли участие более 1 тыс. человек.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов заявил, что оптимальная продолжительность отпуска для восстановления психики составляет 21—28 дней.