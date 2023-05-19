Психотерапевт Кумов назвал оптимальным отпуск в 21—28 дней

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов заявил, что оптимальная продолжительность отпуска для восстановления психики составляет 21—28 дней.

«Меньшее количество дней не способно обеспечить полноценный отдых, так как человек не успевает переключиться на расслабление, а затем плавно вернуться к работе», — сказал он в интервью «Газете.Ru».

По его словам, отпуск нужно планировать заранее, чтобы избежать стресса, связанного с покупкой билетов и выбором отеля.

Кумов также отметил, что вид отдыха зависит от того, какой деятельностью занимается человек.

«Если он занят физическим трудом, ему нужно дать себе возможность спокойного размеренного отдыха, просто полежать, выспаться. Если же человек занят умственным трудом и испытывает постоянный стресс на работе, то ему желательно переключиться на активный отдых», — пояснил он.

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