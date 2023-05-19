Исследование: 20% россиян на отдыхе опасаются потери денег или документов

По данным исследования, которое провела компания «АльфаСтрахование», каждый пятый россиянин на отдыхе сильнее всего боится потерять документы или деньги.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Ещё 21% участников исследования признался, что в отпуске больше всего боится опоздать на самолёт, автобус или поезд. Почти 19% боятся забыть дома часть багажа, а 16% — потерять личные вещи в пути.

Для 8% основной страх в отпуске — заболеть и пролежать в номере до отъезда, для 9,4% — болезнь ребёнка.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.