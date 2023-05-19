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Исследование: 20% россиян на отдыхе опасаются потери денег или документов

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По данным исследования, которое провела компания «АльфаСтрахование», каждый пятый россиянин на отдыхе сильнее всего боится потерять документы или деньги.
Исследование: 20% россиян на отдыхе опасаются потери денег или документов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Ещё 21% участников исследования признался, что в отпуске больше всего боится опоздать на самолёт, автобус или поезд. Почти 19% боятся забыть дома часть багажа, а 16% — потерять личные вещи в пути.

Для 8% основной страх в отпуске — заболеть и пролежать в номере до отъезда, для 9,4% — болезнь ребёнка.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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