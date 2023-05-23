В Госдуме поддержали запрет на госслужбу для уволенных за коррупционные нарушения

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, вводящий пятилетний запрет на государственную службу для уволенных за неисполнение обязанностей в сфере противодействия коррупции.

Как сообщает ТАСС, соответствующие изменения предлагается внести в закон «О противодействии коррупции».

Уточняется, что запрет будет касаться уволенных и освобождённых от должности из-за утраты доверия за несоблюдение ограничений и запретов, а также требований о предотвращении конфликта интересов или за неисполнение обязанностей по противодействию коррупции.

Агентство отмечает, что запрет на госслужбу касается и должностей в государственных корпорациях, Центробанке и Социальном фонде России.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста.