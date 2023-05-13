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Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста.
Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях по решению суда без их ареста
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

По его словам, когда бизнесмен корпорации заплатит миллиардные суммы без ареста, но по решению суда и в рамках уголовного процесса, можно провести допросы и усмотреть коллективный умысел на совершение хищения, мошенничества.

«Надо поддержать саму идею... Тот же самый суд, только уголовный, и большие меры — штрафные санкции, тогда корпорация поймет: не выгодно воровать, выгодно честно работать... Не надо их в тюрьму, вот заплатил за удовольствие — и поезжай куда-нибудь в Италию, Испанию, к морю, и всё будет отлично», — подчеркнул он.

Бастрыкин также в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают факты коррупции и воровства.

8 декабря председатель СК России сообщил, что в 2022 году Следственный комитет России привлёк к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

Он также отметил, что 250 человек были привлечены к ответственности за коррупцию в сфере госконтрактов и госзакупок.

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