СК: за коррупцию в «оборонке» в 2022 году к ответственности привлекли 60 должностных лиц
«По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.
Он отметил, что 250 человек были привлечены к ответственности за коррупцию в сфере госконтрактов и госзакупок.
Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника запаса Леонида Харламова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.