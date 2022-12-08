СК: за коррупцию в «оборонке» в 2022 году к ответственности привлекли 60 должностных лиц

В 2022 году Следственный комитет России привлёк к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.

Он отметил, что 250 человек были привлечены к ответственности за коррупцию в сфере госконтрактов и госзакупок.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника запаса Леонида Харламова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.