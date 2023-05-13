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Председатель СК Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают факты коррупции и воровства.
Председатель СК Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
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«Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжёлое для страны время при выполнении оборонзаказа нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда», — цитирует его РИА Новости.

Бастрыкин не уточнил, какие именно корпорации уличены в коррупции.

8 декабря председатель СК России сообщил, что в 2022 году Следственный комитет России привлёк к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

Он также отметил, что 250 человек были привлечены к ответственности за коррупцию в сфере госконтрактов и госзакупок.

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