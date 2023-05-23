Госдума изъяла из законодательства положения о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах

Госдума приняла закон об изъятии из законодательства положений о гражданах Донецкой и Луганской народных республик как иностранцах.

Как сообщает РИА Новости, исключить соответствующие пункты предлагается из законов «О правовом положении иностранных граждан» и «О беженцах».

Положения регулировали такие аспекты, как подтверждение владения русским языком для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о правилах проживания жителей новых регионов без российского гражданства.

Так, постоянно проживающими иностранцами признаются люди, которые постоянно находились на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области и затем выехали в Россию.

Уточняется, что эти группы граждан имеют право проживать по своим документам в новых регионах России до 1 июля 2024 года.

Также правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.