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В МИД заявили, что Россия в ядерной тематике проявляет прозрачность и ответственность

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Россия в ядерных вопросах проявляет прозрачность и действует в ответственном ключе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Журналист попросил дипломата прокомментировать заявление G7 о том, что Россия и Китай якобы не проявляют «ответственный и транспарентный подход в ядерной сфере».

«В ядерных делах Россия неизменно действует в ответственном ключе, проявляя всю возможную «прозрачность» в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что заявление Группы семи носит антироссийскую и антикитайскую тональность.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что тема «ядерной угрозы» со стороны России, заявленная на предстоящем саммите G7 в Хиросиме, это издевательство над здравым смыслом и цинизм США.

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