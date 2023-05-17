Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Захарова назвала цинизмом заявленную на G7 в Хиросиме тему «ядерной угрозы» России

Короткая ссылка
Тема «ядерной угрозы» со стороны России, заявленная на предстоящем саммите G7 в Хиросиме, это издевательство над здравым смыслом и цинизм США, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала цинизмом заявленную на G7 в Хиросиме тему «ядерной угрозы» России
  • РИА Новости

«И это в Хиросиме, представляете. Поражает сочетание безграничного цинизма американцев и абсолютно печальной абсурдности решения японских организаторов», — сказала дипломат во время брифинга. Её слова приводит РИА Новости.

США являются единственной страной в мире, которая испытала ядерное оружие на живых людях в этом же городе, напомнила Захарова.

В апреле глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал бомбёжки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не стал уточнять, кто в них виноват.

30 сентября президент России Владимир Путин напомнил, что Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент. В МИД России при этом отметили, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить