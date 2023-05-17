Захарова назвала цинизмом заявленную на G7 в Хиросиме тему «ядерной угрозы» России

Тема «ядерной угрозы» со стороны России, заявленная на предстоящем саммите G7 в Хиросиме, это издевательство над здравым смыслом и цинизм США, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«И это в Хиросиме, представляете. Поражает сочетание безграничного цинизма американцев и абсолютно печальной абсурдности решения японских организаторов», — сказала дипломат во время брифинга. Её слова приводит РИА Новости.

США являются единственной страной в мире, которая испытала ядерное оружие на живых людях в этом же городе, напомнила Захарова.

В апреле глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал бомбёжки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не стал уточнять, кто в них виноват.

30 сентября президент России Владимир Путин напомнил, что Соединённые Штаты — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, тем самым создав прецедент. В МИД России при этом отметили, что Москва никому не угрожает ядерным оружием.