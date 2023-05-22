В Госдуму внесли проект о запрете перевозок польскими перевозчиками по России
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Законодатели напомнили, что польские власти в апреле захватили здание при посольстве России в Варшаве, что является грубым нарушением норм международного права.
«Депутаты Государственной думы предлагают в этой связи внести соответствующие изменения... предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации», — говорится в обращении.
Также предлагается запретить польским водителям заправляться топливом по российским розничным ценам, «установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза».
Ранее российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом в школе.
В МИД России подчеркнули, что захват школы выглядит особенно циничным, так как он направлен против обучающихся там детей, которых польские власти нагло выставили на улицу.