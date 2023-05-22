В розыск объявили одного из предполагаемых диверсантов, проникших в Белгородскую область
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Информация об этом появилась в базе МВД.
По какой именно статье ищут Лёвкина, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.