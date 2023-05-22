В розыск объявили одного из предполагаемых диверсантов, проникших в Белгородскую область

Неонацист Алексей Лёвкин, предположительно, проникший 22 мая в составе украинской ДРГ в Белгородскую область, объявлен в розыск.

Информация об этом появилась в базе МВД.

По какой именно статье ищут Лёвкина, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.