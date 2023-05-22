В Грайвороне три человека пострадали в результате обстрелов боевиков ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Также снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации», — сказал он.
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.
В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.
Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.