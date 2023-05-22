В Грайвороне три человека пострадали в результате обстрелов боевиков ВСУ

В Грайвороне три человека доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести: двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Также снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации», — сказал он.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.

В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.

Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.