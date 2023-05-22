Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Грайвороне три человека пострадали в результате обстрелов боевиков ВСУ

Короткая ссылка
В Грайвороне три человека доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести: двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.
В Грайвороне три человека пострадали в результате обстрелов боевиков ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Также снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации», — сказал он.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.

В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.

Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить