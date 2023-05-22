В HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии в производстве в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today.
Средний диапазон зарплат составляет от 57 тыс. до 92 тыс. рублей.
Некоторым специалистам предлагают до 200 тыс. рублей в месяц, в том числе сервисным инженерам и наладчикам, операторам станков, машинистам мини-экскаватора и сварщикам.
Также стало известно, что в Калининградской области на данный момент доступно 840 вакансий в производстве, передаёт «Янтарный край». Средний диапазон зарплат варьируется от 40 тыс. до 80,5 тыс. рублей.
Ранее сервис «Работа.ру» представил рейтинг сезонных предложений о работе в Москве и регионах.