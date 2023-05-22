В HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии в производстве в Петербурге

В пресс-службе сервиса «HeadHunter Северо-Запад» заявили, что в настоящее время на заводские предприятия Санкт-Петербурга требуется более 20 тыс. сотрудников. Наибольшим спросом пользуются токари и фрезеровщики, технологи и слесари, механики и инженеры-конструкторы.

Об этом сообщает neva.today.

Средний диапазон зарплат составляет от 57 тыс. до 92 тыс. рублей.

Некоторым специалистам предлагают до 200 тыс. рублей в месяц, в том числе сервисным инженерам и наладчикам, операторам станков, машинистам мини-экскаватора и сварщикам.

Также стало известно, что в Калининградской области на данный момент доступно 840 вакансий в производстве, передаёт «Янтарный край». Средний диапазон зарплат варьируется от 40 тыс. до 80,5 тыс. рублей.

Ранее сервис «Работа.ру» представил рейтинг сезонных предложений о работе в Москве и регионах.