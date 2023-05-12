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Опубликован рейтинг сезонных вакансий в регионах России

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Сервис «Работа.ру» представил рейтинг сезонных предложений о работе в Москве и регионах.
Опубликован рейтинг сезонных вакансий в регионах России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Так, яхт-клуб в Конакове Тверской области пригласит берегового матроса на работу до ноября. Соискателю предстоит швартовать суда и ремонтировать причалы.

Также продавец кваса требуется на летний период в Обнинске Калужской области, а в столичный ТЦ — продавец мороженого.

Ещё в Москве ищут вожатого для организации летних программ, имеющего опыт работы с детьми от 7 до 12 лет. А в Подмосковье на лето требуются тракторист-механизатор и монтажник теплиц.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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