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Источник RT: диверсанты ВСУ попали в ловушку силовиков в Белгородской области

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Российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов в Грайворонском районе, чтобы там их ликвидировать, сообщил RT источник.
Источник RT: диверсанты ВСУ попали в ловушку силовиков в Белгородской области
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

«Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать. Операция под контролем», — отметил собеседник.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.

В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.

Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.

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