Источник RT: диверсанты ВСУ попали в ловушку силовиков в Белгородской области
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«Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать. Операция под контролем», — отметил собеседник.
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.
В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.
Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.