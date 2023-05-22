Педиатр Терещенко назвала одышку одним из признаков бронхиолита у младенцев

Врач-педиатр, пульмонолог Консультативно-диагностического центра (КДЦ) Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Марина Терещенко рассказала о симптомах бронхиолита у маленьких детей.

Острый бронхиолит можно рассматривать как вариант течения обструктивного бронхита, при котором поражаются малые дыхательные пути (мелкие бронхи и бронхиолы), что вызывает в результате дыхательную недостаточность, объяснила специалист в интервью сайту «Аргументы и факты».

«При бронхиолите дыхание у малыша становится свистящим, шумным и учащённым. Возникает одышка с затруднением выдоха, вздутие грудной клетки, влажный или приступообразный спастический кашель», — сказала Терещенко.

Она предупредила, что у младенцев на этом фоне может произойти остановка дыхания (апноэ).

Общая продолжительность острого бронхиолита обычно составляет 10—14 суток, отметила педиатр. Она посоветовала при первых признаках заболевания обращаться к врачу.

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