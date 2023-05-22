Хирург Гончаров: постоянное ношение ортопедических изделий может привести к атрофии мышц

Хирург-травматолог, завотделением травматологии НКЦ №2 ФГБНУ РНХЦ имени Академика Петровского Евгений Гончаров заявил, что регулярное ношение корсетов, ортезов и поясов приводит к атрофии мышц спины.

Каждодневное ношение корсетов и ортезов опасно, объяснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если ты делаешь это ежедневно, систематически, ещё большую атрофию мышц вызываешь. И потом уже и с поясом не сможешь. Здесь очень простая логика. Только тренировка», — объяснил Гончаров.

В преддверии дачного сезона хирург посоветовал соизмерять свои силы, а также регулярно укреплять мышцы с помощью зарядки.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.