Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Хирург Гончаров: постоянное ношение ортопедических изделий может привести к атрофии мышц

Короткая ссылка
Хирург-травматолог, завотделением травматологии НКЦ №2 ФГБНУ РНХЦ имени Академика Петровского Евгений Гончаров заявил, что регулярное ношение корсетов, ортезов и поясов приводит к атрофии мышц спины.
Хирург Гончаров: постоянное ношение ортопедических изделий может привести к атрофии мышц
  • Gettyimages.ru

Каждодневное ношение корсетов и ортезов опасно, объяснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если ты делаешь это ежедневно, систематически, ещё большую атрофию мышц вызываешь. И потом уже и с поясом не сможешь. Здесь очень простая логика. Только тренировка», — объяснил Гончаров.

В преддверии дачного сезона хирург посоветовал соизмерять свои силы, а также регулярно укреплять мышцы с помощью зарядки.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить