Хирург Гончаров: постоянное ношение ортопедических изделий может привести к атрофии мышц
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Каждодневное ношение корсетов и ортезов опасно, объяснил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Если ты делаешь это ежедневно, систематически, ещё большую атрофию мышц вызываешь. И потом уже и с поясом не сможешь. Здесь очень простая логика. Только тренировка», — объяснил Гончаров.
В преддверии дачного сезона хирург посоветовал соизмерять свои силы, а также регулярно укреплять мышцы с помощью зарядки.
Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.