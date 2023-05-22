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Дерматолог Дмитриевская: мытьё рук с мылом снижает риск ОРВИ и кишечных заболеваний

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Врач — дерматолог-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская напомнила, что регулярное мытьё рук с мылом препятствует распространению опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов.
Дерматолог Дмитриевская: мытьё рук с мылом снижает риск ОРВИ и кишечных заболеваний
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«Исследования доказали, что обычное мытьё рук с мылом позволяет примерно на 30% снизить риск развития кишечных заболеваний», — сообщила Дмитриевская в разговоре с РИАМО.

Она также отметила, что частое мытьё рук является доказанным способом профилактики ОРВИ и гриппа.

Дерматолог напомнила, что процедура обязательна после посещения общественных мест и транспорта, после прикосновений к сырому мясу и рыбе, а также перед приготовлением еды.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).

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