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В Москве проведут два клинических исследования в области гематологии

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В двух столичных больницах проведут клинические исследования в области гематологии, чтобы заместить зарубежный препарат.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что правительство Москвы выделило 6 млн рублей для поддержки проведения исследований препарата, направленного на лечение хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры.

«Препарат является современным биоаналогом зарубежного и предназначен для лечения пациентов с тяжёлым течением заболевания», — уточнила Ракова.

Лекарство будут тестировать на базе МКНЦ имени Логинова и ГКБ имени Боткина.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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