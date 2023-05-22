В ГД отметили необходимость отметки о вредоносности алкоголя на сайте алкомаркетов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение о запрете алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения.

Депутат отметил, что «традиционно поддерживает» коллегу Хамзаева в его борьбе за здоровый образ жизни.

Он добавил, что даже при блокировке сайта алкомаркета люди смогут найти всю необходимую информацию, просто перейдя на другой сайт, в том числе иностранный.

«Поэтому я бы обязал такие сайты в обязательном порядке на первой странице в нормальном масштабе содержать информацию о вреде алкоголя. С устрашающими картинками, надписью: «Алкоголь ваш враг!» и перечислением тех болезней, к которым это всё приводит, включая раннюю смертность. И вот если открываешь и полсайта посвящено вреду, с картинками и перечислением болезней, а дальше идёт ассортимент, то такой подход был бы сбалансированным и пропагандистски верным. А просто запретить — ну, не пойдёт на этот сайт, найдёт другой, где можно уточнить, что, как и почём», — объяснил Нилов.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить право алкомаркетов на использование сайтов и мобильных приложений.

В обращении парламентарий отметил, что в настоящее время сетевые магазины, специализирующиеся на реализации алкогольной продукции, для наращивания продаж активно используют сайты и мобильные приложения.