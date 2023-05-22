Депутат ГД Хамзаев предложил запретить алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить право алкомаркетов на использование сайтов и мобильных приложений. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что в настоящее время сетевые магазины, специализирующиеся на реализации алкогольной продукции, для наращивания продаж активно используют сайты и мобильные приложения.

На данных ресурсах, по его словам, можно подробно ознакомиться с характеристиками той или иной продукции, отзывами клиентов, которые сами по себе выполняют рекламную функцию.

Некоторые сайты требуют при входе подтвердить возраст 18+ и указывают, что размещённая на них информация не предназначена для несовершеннолетних. Однако данная процедура носит формальный характер: любой несовершеннолетний гражданин может «подтвердить» 18+ и ознакомиться с ассортиментом алкогольной продукции, заметил Хамзаев.

«В этой связи прошу поддержать мою позицию о введении запрета на использование интернет-сайтов и мобильных приложений специализированными коммерческими организациями по розничной реализации алкогольной продукции. Предлагаю поддержать и подключиться к проработке законодательной инициативы», — говорится в тексте обращения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продуктовым магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью.