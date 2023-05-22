Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить право алкомаркетов на использование сайтов и мобильных приложений. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что в настоящее время сетевые магазины, специализирующиеся на реализации алкогольной продукции, для наращивания продаж активно используют сайты и мобильные приложения.

На данных ресурсах, по его словам, можно подробно ознакомиться с характеристиками той или иной продукции, отзывами клиентов, которые сами по себе выполняют рекламную функцию.

Некоторые сайты требуют при входе подтвердить возраст 18+ и указывают, что размещённая на них информация не предназначена для несовершеннолетних. Однако данная процедура носит формальный характер: любой несовершеннолетний гражданин может «подтвердить» 18+ и ознакомиться с ассортиментом алкогольной продукции, заметил Хамзаев.

«В этой связи прошу поддержать мою позицию о введении запрета на использование интернет-сайтов и мобильных приложений специализированными коммерческими организациями по розничной реализации алкогольной продукции. Предлагаю поддержать и подключиться к проработке законодательной инициативы», — говорится в тексте обращения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продуктовым магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить