Депутат ГД Хамзаев предложил запретить алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения
В обращении парламентарий отметил, что в настоящее время сетевые магазины, специализирующиеся на реализации алкогольной продукции, для наращивания продаж активно используют сайты и мобильные приложения.
На данных ресурсах, по его словам, можно подробно ознакомиться с характеристиками той или иной продукции, отзывами клиентов, которые сами по себе выполняют рекламную функцию.
Некоторые сайты требуют при входе подтвердить возраст 18+ и указывают, что размещённая на них информация не предназначена для несовершеннолетних. Однако данная процедура носит формальный характер: любой несовершеннолетний гражданин может «подтвердить» 18+ и ознакомиться с ассортиментом алкогольной продукции, заметил Хамзаев.
«В этой связи прошу поддержать мою позицию о введении запрета на использование интернет-сайтов и мобильных приложений специализированными коммерческими организациями по розничной реализации алкогольной продукции. Предлагаю поддержать и подключиться к проработке законодательной инициативы», — говорится в тексте обращения.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продуктовым магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью.