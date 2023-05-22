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Диетолог Мойсенко: некоторым людям противопоказан рыбий жир

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Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко рассказала о полезных свойствах рыбьего жира, напомнив, однако, что некоторым людям он противопоказан.
Диетолог Мойсенко: некоторым людям противопоказан рыбий жир
  • Gettyimages.ru
  • © carlosgaw

В рыбьем жире есть практически все жирорастворимые витамины: D, А, К1, К2, но наибольшую ценность продукту придают омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

Но несмотря на полезные свойства рыбьего жира, его нельзя принимать постоянно, считает врач. Некоторым пациентам от этого продукта и вовсе лучше отказаться.

К таким категориям относятся люди с аллергией на рыбий жир, те, у кого поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества ферментов, а также люди с неспецифическими аутоиммунными процессами в кишечнике, уточнила Мойсенко.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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