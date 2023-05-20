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Кадыров в ответ на слова лидеров G7 заявил, что на Северном Кавказе есть своя «семёрка»

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Комментируя заявление лидеров G7 о новых антироссийских санкциях, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя «семёрка».
Кадыров в ответ на слова лидеров G7 заявил, что на Северном Кавказе есть своя «семёрка»
  • РИА Новости

«Слышал, что на встрече G7 объявили о каких-то новых санкциях... У нас есть своя «семёрка» — Северо-Кавказская», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на встрече глав семи субъектов принят пакет санкций СКФО против стран G7.

Глава Чечни добавил, что ограничения не коснулись президента Украины Владимира Зеленского, и назвал его «никчёмной личностью».

Ранее сообщалось, что главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.

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