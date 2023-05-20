Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На станции Щербинка в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек

Короткая ссылка
Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции Щербинка в Москве.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Вблизи станции Щербинка поездом №6369 сообщением Царицыно — Львовская смертельно травмированы двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

В апреле в Челябинской области расследовали обстоятельства гибели 14-летней девочки, которую сбил скоростной поезд

В марте в  Крыму четыре человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить