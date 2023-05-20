На станции Щербинка в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек

Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции Щербинка в Москве.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Вблизи станции Щербинка поездом №6369 сообщением Царицыно — Львовская смертельно травмированы двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

В апреле в Челябинской области расследовали обстоятельства гибели 14-летней девочки, которую сбил скоростной поезд.

В марте в Крыму четыре человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля.