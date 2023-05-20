На станции Щербинка в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек
Информация об этом появилась в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Вблизи станции Щербинка поездом №6369 сообщением Царицыно — Львовская смертельно травмированы двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователем проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.
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