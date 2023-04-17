Дело о смерти попавшей под поезд 14-летней школьницы расследуют в Челябинской области
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Уральское управление СК России на транспорте.
В управлении ЮУЖД отметили, что машинист поезда заметил на путях человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, однако расстояние между девочкой и составом было слишком незначительным.
В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства ЧП.
По результатам проверки в отношении должностных лиц будет принято процессуальное решение.
Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу.