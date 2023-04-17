Дело о смерти попавшей под поезд 14-летней школьницы расследуют в Челябинской области

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В Челябинской области расследуют обстоятельства гибели 14-летней девочки, которую сбил скоростной поезд. Инцидент произошёл на железнодорожной станции Джабык, когда подросток шёл в школу.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Уральское управление СК России на транспорте.

В управлении ЮУЖД отметили, что машинист поезда заметил на путях человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, однако расстояние между девочкой и составом было слишком незначительным.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства ЧП.

По результатам проверки в отношении должностных лиц будет принято процессуальное решение.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

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