РИА Новости: в Крыму машина попала под поезд

В Крыму поезд сбил машину, в которой находились четыре человека. По предварительным данным, все они погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы полуострова.

Агентство отмечает, что авария произошла в районе села Вольное Джанкойского района.

«Произошло столкновение пассажирского поезда №8 с автомобилем Skoda Octavia на железнодорожном переезде на перегоне 1388-й км. По предварительным данным, погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле, в том числе два ребёнка», — сказали в экстренных службах.

26 марта в ДТП с грузовым и легковым автомобилями на трассе в Челябинской области погибли пять человек, включая четырёх подростков.