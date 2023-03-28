РИА Новости: в Крыму машина попала под поезд
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Агентство отмечает, что авария произошла в районе села Вольное Джанкойского района.
«Произошло столкновение пассажирского поезда №8 с автомобилем Skoda Octavia на железнодорожном переезде на перегоне 1388-й км. По предварительным данным, погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле, в том числе два ребёнка», — сказали в экстренных службах.
26 марта в ДТП с грузовым и легковым автомобилями на трассе в Челябинской области погибли пять человек, включая четырёх подростков.