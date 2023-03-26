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В ДТП с грузовиком на трассе в Челябинской области погибли пять человек

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В ДТП с грузовым и легковым автомобилями на трассе в Челябинской области погибли пять человек, включая четырёх подростков.
В ДТП с грузовиком на трассе в Челябинской области погибли пять человек
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГУ МВД во региону.

«В результате ДТП управлявшая легковым транспортным средством девушка 2001 года рождения и все находившиеся в салоне авто пассажиры... в возрасте от 13 до 15 лет погибли», — говорится в сообщении.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

18 марта в УГИБДД по региону сообщили, что два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.

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