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Два человека погибли в Пензе в ДТП с автобусом

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Два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.
Два человека погибли в Пензе в ДТП с автобусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает УГИБДД по региону в Telegram.

«Водитель автомобиля Kia Cerato, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте, пассажир этого автомобиля, мальчик 2015 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — сказано в заявлении.

Отмечается, что четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.

17 марта пять человек, включая двоих детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

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