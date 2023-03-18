Два человека погибли в Пензе в ДТП с автобусом

Два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.

Об этом сообщает УГИБДД по региону в Telegram.

«Водитель автомобиля Kia Cerato, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте, пассажир этого автомобиля, мальчик 2015 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — сказано в заявлении.

Отмечается, что четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.

17 марта пять человек, включая двоих детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга.