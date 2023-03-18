Два человека погибли в Пензе в ДТП с автобусом
- РИА Новости
Об этом сообщает УГИБДД по региону в Telegram.
«Водитель автомобиля Kia Cerato, мужчина 1989 года рождения, скончался на месте, пассажир этого автомобиля, мальчик 2015 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — сказано в заявлении.
Отмечается, что четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.
17 марта пять человек, включая двоих детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга.