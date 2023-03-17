Пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на остановке в Петербурге

Пять человек, включая двоих детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Городского комитета по здравоохранению, микроавтобус въехал в остановку.

Среди пострадавших 32-летняя беременная женщина, её десятилетняя дочь и шестилетний мальчик.

Об этом рассказал «Невским новостям» источник в правоохранительных органах.

У всех троих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, также у девочки обнаружили ушиб головного мозга. По предварительным данным, у женщины перелом рёбер и позвоночника.